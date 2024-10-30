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Во Львовской области мужчина погиб под колесами двух автомобилей

30 октября 2024 12:59
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львовской области погиб пешеход, которого дважды переехали автомобили
Микроавтобус на месте ДТП. Фото: Национальная полиция
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход. Пострадавший очутился под колесами микроавтобуса и легкового автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Львовской области в среду, 30 октября.

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По сообщению полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 октября, около 22.30, на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" вблизи села Смереки Львовского района.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz, 58-летний житель Шептицкого района, совершил наезд на пешехода, 46-летнего жителя одного из сел Львовского района.

"После этого мужчину отбросило на встречную полосу, где на него совершил наезд автомобиль Citroen C4 под управлением 36-летнего жителя Львовского района", — пояснили в полиции.

От полученных в результате ДТП травм пешеход погиб на месте происшествия.

ДТП
Легковой автомобиль на месте ДТП. Фото: Национальная полиция

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения.

"Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", — напомнили правоохранители.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего пешехода.

Ранее мы писали, что в результате ДТП погиб актер Максим Шпаковский. Он снимался в сериале "Сваты".

Напомним, в прифронтовой зоне пьяный водитель сбил бойцов батальона "Айдар". Ни одно судебное заседание не дало пока результатов.

полиция ДТП Львов гибель авто

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