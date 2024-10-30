Во Львовской области погиб пешеход, которого дважды переехали автомобили

Во Львовской области мужчина погиб под колесами двух автомобилей
Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход. Пострадавший очутился под колесами микроавтобуса и легкового автомобиля.
Об этом сообщили в полиции Львовской области в среду, 30 октября.
Автомобиль сбил мужчину
По сообщению полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 октября, около 22.30, на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" вблизи села Смереки Львовского района.
Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz, 58-летний житель Шептицкого района, совершил наезд на пешехода, 46-летнего жителя одного из сел Львовского района.
"После этого мужчину отбросило на встречную полосу, где на него совершил наезд автомобиль Citroen C4 под управлением 36-летнего жителя Львовского района", — пояснили в полиции.
От полученных в результате ДТП травм пешеход погиб на месте происшествия.
По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения.
"Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", — напомнили правоохранители.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего пешехода.
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