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На Львівщині чоловік заживо спалив дружину, яка не могла ходити

1 червня 2023 16:32
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині чоловік заживо спалив дружину, яка не могла ходити
Тіло жінки яку підпалив чоловік доставляють в карету швидкої допомоги. Фото: ГУ ДСНС
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині чоловіка підозрюють у жорстокому вбивстві дружини. Під час пожежі підозрюваний також отримав опіки і зараз перебуває у лікарні.

Про це інформує пресслужба Нацполції Львівщини.

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Деталі вбивста

За даними слідства, 20 травня щоб позбутись дружини, яка не могла рухатися, чоловік інсценував пожежу  — облив жінку і кімнату, в якій стояло її ліжко, бензином та підпалив.

"Як встановили співробітники слідчого управління та криміналісти поліції Львівщини спільно з оперативниками та слідчими Яворівського районного відділу поліції, 20 травня близько дев’ятої години ранку в одному з сіл району 62-річний місцевий мешканець, маючи намір заподіяти смерть своїй дружині, яка не могла самостійно ходити, облив бензином жінку та кімнату, в якій стояло її ліжко, та підпалив", — йдеться у повідолменні 

Жінка померла у лікарні 

Пожежу помітили сусіди, які намагалися врятувати потерпілу з полум’я. Жінку з важкими опіками госпіталізували, але, незважаючи на зусилля лікарів, вона померла у реанімаційному відділенні.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівському районі 51-річного місцевого жителя зарізали ножем під час застілля. Підозрюваним у справі є інший учасник процесу вживання алкогольних напоїв.

Також, ми писали, що  у травні жителя Одеської області затримали за жорстоке вбивство чоловіка. У результаті нападу потерпілий отримав дев'ять ножових поранень. Правоохоронці виявили зловмисника завдяки анонімному дзвінку, в якому він зізнався в скоєному злочині, але відразу відключився. 

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