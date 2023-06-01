На Львовщине мужчина заживо сжег жену, которая не могла ходить

Тело женщины, которую поджег мужчина, доставляют в карету скорой помощи. Фото: ГУ ГСЧС

На Львовщине мужчину подозревают в жестоком убийстве супруги. Во время пожара подозреваемый также получил ожоги и находится в больнице.

Об этом информирует пресс-служба Нацполции Львовщины .

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Детали убийства

По данным следствия, 20 мая, чтобы избавиться от жены, которая не могла двигаться, мужчина инсценировал пожар — облил женщину и комнату, в которой стояла ее кровать, бензином и поджег.

"Как установили сотрудники следственного управления и криминалисты полиции Львовщины совместно с оперативниками и следователями Яворовского районного отдела полиции, 20 мая около девяти часов утра в одном из сел района 62-летний местный житель, намереваясь причинить смерть своей жене, которая не могла самостоятельно ходить, облил бензином женщину и комнату, в которой стояла ее кровать, и поджег" , — говорится в сообщении

Женщина скончалась в больнице

Пожар заметили соседи, пытавшиеся спасти пострадавшую из пламени. Женщина с тяжелыми ожогами была госпитализирована, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась в реанимационном отделении.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.4 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное с особой жестокостью) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовском районе 51-летнего местного жителя зарезали ножом во время застолья. Подозреваемым по делу другой участник процесса употребления алкогольных напитков.

Также мы писали, что в мае жителя Одесской области задержали за жестокое убийство мужчины. В результате нападения потерпевший получил девять ножевых ранений. Правоохранители обнаружили злоумышленника благодаря анонимному звонку, в котором он признался в совершенном преступлении, но сразу отключился.