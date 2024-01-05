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На Львівщині чоловік збував наркотичні засоби, які отримував для лікування

5 січня 2024 16:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині чоловік збував наркотичні засоби, які отримував для лікування
Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: Depositphotos
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Львівщині затримали 37-річного мешканця, який впродовж одного місяця 2023 року збував наркотичні таблетки. Як відомо, їх йому призначав лікар-нарколог для лікування. 

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. 

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На Львівщині чоловік збував наркотичні таблетки

Повідомляється, що затриманий був наркозалежним, тож перебував на обліку у лікаря-нарколога. Відповідно, у нього була можливість безкоштовно отримувати наркотичні таблетки за програмою "Замісна підтримувальна терапія".  

Втім, використовував ліки чоловік не за призначенням, а збував іншим наркозалежним. 

У зв'язку з цим чоловіка затримали та повідомили про підозру. Слідчі дії тривають, наразі правоохоронці вирішують про обрання запобіжного заходу. 

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Затриманий чоловік. Фото: Львівська обласна прокуратура
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Вилучені наркотики. Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста шляхом "закладок".

Також в Одеському районі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті наркотиків та зброї. Крім того, чоловік на заборонених сайтах займався продажем порнографії.

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