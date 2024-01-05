На Львівщині чоловік збував наркотичні засоби, які отримував для лікування

Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: Depositphotos

На Львівщині затримали 37-річного мешканця, який впродовж одного місяця 2023 року збував наркотичні таблетки. Як відомо, їх йому призначав лікар-нарколог для лікування.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Повідомляється, що затриманий був наркозалежним, тож перебував на обліку у лікаря-нарколога. Відповідно, у нього була можливість безкоштовно отримувати наркотичні таблетки за програмою "Замісна підтримувальна терапія".

Втім, використовував ліки чоловік не за призначенням, а збував іншим наркозалежним.

У зв'язку з цим чоловіка затримали та повідомили про підозру. Слідчі дії тривають, наразі правоохоронці вирішують про обрання запобіжного заходу.

Затриманий чоловік. Фото: Львівська обласна прокуратура

Вилучені наркотики. Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних препаратів. Мешканець Ізмаїла продавав PVP на вулицях міста шляхом "закладок".

Також в Одеському районі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті наркотиків та зброї. Крім того, чоловік на заборонених сайтах займався продажем порнографії.