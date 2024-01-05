Во Львовской области мужчина сбывал наркотические средства, которые получал для лечения
Во Львовской области задержали 37-летнего жителя, который в течение одного месяца 2023 года сбывал наркотические таблетки. Как известно, их ему назначал врач-нарколог для лечения.
Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.
Во Львовской области мужчина сбывал наркотические таблетки
Сообщается, что задержанный был наркозависимым и состоял на учете у врача-нарколога. Соответственно, он имел возможность бесплатно получать наркотические таблетки по программе "Заместительная поддерживающая терапия".
Впрочем, использовал лекарство мужчина не по назначению, а сбывал другим наркозависимым.
В связи с этим мужчину задержали и сообщили о подозрении. Следственные действия продолжаются, правоохранители решают об избрании меры пресечения.
Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, занимавшегося сбытом наркотических препаратов. Житель Измаила продавал PVP на улицах города путем "закладок".
Также в Одесском районе на скамью подсудимых отправили местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков и оружия. Кроме того, мужчина на запретных сайтах занимался продажей порнографии.
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