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На Львівщині чоловіка не випустили за кордон — вирок суду

8 грудня 2024 18:47
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Львівщині прикордонники не випустили в Польщу усиновлювача — що вирішив суд
Черги авто на кордоні. Фото: ДПСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області прикордонники не дозволили чоловіку, який усиновив дитину, позбавлену батьківського піклування, виїхати за кордон. Внаслідок цього він подав позов до суду.

Про це йдеться у вироку, який було опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відомо, що мешканець Прикарпаття у 2010 році усиновив хлопчика. У травні цього року чоловік супроводжував дитину, якій на той час виповнилось 15 років. Вони хотіли перетнути кордон з Польщею, однак військовозобов'язаному відмовили.

Чоловік вважає, що має право на перетин кордону як усиновлювач дитини, позбавленої батьківського піклування. Він вирішив оскаржити рішення прикордонників у суді. Мешканець Прикарпаття наголосив, що під час воєнного стану вже неодноразово перетинав кордон на цій підставі.

Представник прикордонного загону подав відзив на позовну заяву, в якому пояснив причини відмови у перетині кордону. Зокрема, зазначено, що чоловік не надав необхідні документи, що дозволяють виїзд за кордон під час воєнного стану.

Що вирішив суд

Суддя визнав протиправним заборону на виїзд за кордон. Він скасував рішення прикордонників про відмову.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який організував незаконну схему для чоловіків призовного віку. Він підробляв документи, що дозволяли військовозобов'язаним виїжджати за кордон.

Також двоє мешканців Дніпропетровської області були затримані за спробу переправити ухилянтів через кордон до Угорщини. Внаслідок цього відбулося судове засідання. 

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