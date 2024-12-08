На Львовщине пограничники не выпустили в Польшу усыновителя — что решил суд

Очереди авто на границе. Фото: ГПСУ

Во Львовской области пограничники не позволили мужчине, который усыновил ребенка, лишенного родительской опеки, выехать за границу. Вследствие этого он подал иск в суд.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что житель Прикарпатья в 2010 году усыновил мальчика. В мае этого года мужчина сопровождал ребенка, которому в то время исполнилось 15 лет. Они хотели пересечь границу с Польшей, однако военнообязанному отказали.

Мужчина считает, что имеет право на пересечение границы как усыновитель ребенка, лишенного родительской опеки. Он решил обжаловать решение пограничников в суде. Житель Прикарпатья отметил, что во время военного положения уже неоднократно пересекал границу на этом основании.

Представитель пограничного отряда подал отзыв на исковое заявление, в котором объяснил причины отказа в пересечении границы. В частности, указано, что мужчина не предоставил необходимые документы, позволяющие выезд за границу во время военного положения.

Что решил суд

Судья признал противоправным запрет на выезд за границу. Он отменил решение пограничников об отказе.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который организовал незаконную схему для мужчин призывного возраста. Он подделывал документы, позволяющие военнообязанным выезжать за границу.

Также двое жителей Днепропетровской области были задержаны за попытку переправить уклонистов через границу в Венгрию. В результате этого состоялось судебное заседание.