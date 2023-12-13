На Львівщині чоловіка ув'язнили через неявку в ТЦК

Працівники ТЦК. Фото: соцмережі

У Стрию Львівської області чоловік не з'явився до військкомату після вручення йому повістки. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації.

Про це пише Zaxid.net.

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Відомо, що у Стрию чоловік 5 червня пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби, йому вручили повістку про необхідність з'явитися наступного дня до військкомату для подальшого відправлення у військову частину. Проте військовозобов'язаний проігнорував повістку, тому щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.

У суді чоловік розповів, що його примусово посадили в мікроавтобус, коли він йшов вулицею міста. Далі його відвезли до ТЦК й призначили пройти медичний огляд того ж дня. Військовозобов'язаний пояснив свою неявку для відправки у частину тим, що планував оскаржити результати ВЛК, але так цього і не зробив.

Водночас він заявив, що відмовляється від призову, бо він не військовий, не вміє і не хоче воювати.

Так, Стрийський міськрайонний суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації через ігнорування повістки. Суд призначив йому три роки ув’язнення.

Раніше ми писали, що в країні йде підготовка до співпраці з рекрутинговими компаніями, які будуть займатися пошуком спеціалістів до лав ЗСУ. Яких ще категорій військовозобов'язаних громадян торкнеться мобілізація наступного року, розповіли в матеріалі.

Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, коли в Україні будуть ухвалені нові зміни у мобілізації. Він заявив, що остаточне рішення про це питання ухвалять на найближчій Ставці.