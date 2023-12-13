На Львовщине мужчину арестовали из-за неявки в ТЦК

Работники ТЦК. Фото: соцсети

В Стрые Львовской области мужчина не явился в военкомат после вручения ему повестки. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.

Об этом пишет Zaxid.net.

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Известно, что в Стрые мужчина 5 июня прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе, ему вручили повестку о необходимости явиться на следующий день в военкомат для дальнейшего отправления в воинскую часть. Однако военнообязанный проигнорировал повестку, поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от мобилизации.

В суде мужчина рассказал, что его принудительно посадили в микроавтобус, когда он шел по улице города. Далее его отвезли в ТЦК и назначили пройти медицинское освидетельствование в тот же день. Военнообязанный объяснил свою неявку для отправки в часть тем, что планировал оспорить результаты ВЛК, но так этого и не сделал.

В то же время он заявил, что отказывается от призыва, потому что он не военный, не умеет и не хочет воевать.

Так, Стрыйский горрайонный суд признал его виновным в уклонении от мобилизации из-за игнорирования повестки. Суд назначил ему три года заключения.

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