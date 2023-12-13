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На Львовщине мужчину арестовали из-за неявки в ТЦК

13 декабря 2023 14:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине мужчину арестовали из-за неявки в ТЦК
Работники ТЦК. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Стрые Львовской области мужчина не явился в военкомат после вручения ему повестки. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.

Об этом пишет Zaxid.net.

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Известно, что в Стрые мужчина 5 июня прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе, ему вручили повестку о необходимости явиться на следующий день в военкомат для дальнейшего отправления в воинскую часть. Однако военнообязанный проигнорировал повестку, поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от мобилизации.

В суде мужчина рассказал, что его принудительно посадили в микроавтобус, когда он шел по улице города. Далее его отвезли в ТЦК и назначили пройти медицинское освидетельствование в тот же день. Военнообязанный объяснил свою неявку для отправки в часть тем, что планировал оспорить результаты ВЛК, но так этого и не сделал.

В то же время он заявил, что отказывается от призыва, потому что он не военный, не умеет и не хочет воевать.

Так, Стрыйский горрайонный суд признал его виновным в уклонении от мобилизации из-за игнорирования повестки. Суд назначил ему три года заключения.

Ранее мы писали, что в стране идет подготовка к сотрудничеству с рекрутинговыми компаниями, которые будут заниматься поиском специалистов в ряды ВСУ. Какие еще категории военнообязанных граждан коснется мобилизации в следующем году, рассказали в материале.

Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, когда в Украине будут приняты новые изменения в мобилизации. Он заявил, что окончательное решение об этом вопросе будет принято на ближайшей Ставке.

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