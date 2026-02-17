Вибухи на Львівщині 17 лютого — що відомо

На Львівщині чутно вибухи — що відомо
Дата публікації: 17 лютого 2026 08:46
Термінова новина
У Львівській області пролунала серія вибухів вранці 17 лютого. У регіоні триває повітряна тривога через загрозу атаки російськими безпілотниками.
Як повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький в області працюють сили ППО. Місцевих мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Зазначимо, вранці вибухи також пролунали у місті Бурштин Івано-Франківської області. Ворог атакував західний регіон крилатими ракетами.
Новина доповнюється...
