Вибухи на Львівщині 17 лютого — що відомо

У Львівській області пролунала серія вибухів вранці 17 лютого. У регіоні триває повітряна тривога через загрозу атаки російськими безпілотниками.

Як повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький в області працюють сили ППО. Місцевих мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Зазначимо, вранці вибухи також пролунали у місті Бурштин Івано-Франківської області. Ворог атакував західний регіон крилатими ракетами.

