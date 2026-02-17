Взрывы на Львовщине 17 февраля — что известно

Спасатели. Фото: ГСЧС

Утром 17 февраля на Львовщине во время воздушной тревоги раздались взрывы. Область с ночи находилась под атакой российских ударных дронов и ракет.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Атака дронов на Львовскую область

Как сообщил руководитель ОВА, регион находился под угрозой удара российских БпЛА. Во Львовском районе силы ПВО отбили атаку врага.

Также городской голова Львова Андрей Садовый предупредил о приближении вражеского беспилотника к городу.

"Вражеский дрон на подлете ко Львову. Находитесь в безопасных местах. Не игнорируйте сигналы тревоги", — написал он.

В 08:52 Максим Козицкий проинформировал об угрозе ударных дронов типа "шахед" для Ходоров. Вскоре после этого в области объявили отбой воздушной тревоги.

Отметим, утром взрывы прогремели в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Враг атаковал западный регион крылатыми ракетами.

Также российская армия нанесла удары по Одессе в ночь на 17 февраля. В результате обстрела повреждены гражданские здания и объекты критической инфраструктуры.