Главная Львов На Львовщине слышны взрывы — что известно

На Львовщине слышны взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 08:46
Взрывы на Львовщине 17 февраля — что известно
Спасатели. Фото: ГСЧС

Утром 17 февраля на Львовщине во время воздушной тревоги раздались взрывы. Область с ночи находилась под атакой российских ударных дронов и ракет.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Читайте также:

Атака дронов на Львовскую область

Как сообщил руководитель ОВА, регион находился под угрозой удара российских БпЛА. Во Львовском районе силы ПВО отбили атаку врага.

На Львовщине слышны взрывы — что известно - фото 1

Также городской голова Львова Андрей Садовый предупредил о приближении вражеского беспилотника к городу.

"Вражеский дрон на подлете ко Львову. Находитесь в безопасных местах. Не игнорируйте сигналы тревоги", — написал он.

В 08:52 Максим Козицкий проинформировал об угрозе ударных дронов типа "шахед" для Ходоров. Вскоре после этого в области объявили отбой воздушной тревоги.

Отметим, утром взрывы прогремели в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Враг атаковал западный регион крылатыми ракетами.

Также российская армия нанесла удары по Одессе в ночь на 17 февраля. В результате обстрела повреждены гражданские здания и объекты критической инфраструктуры.

Львов Львовская область обстрелы атака БпЛА
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
