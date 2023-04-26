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На Львівщині декомунізували ще два пам’ятники

26 квітня 2023 19:04
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині декомунізували ще два пам’ятники
На Львівщині знесли пам'ятник радянської доби. Фото: ЛОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Мостиській громаді на Львівщині знесли ще два пам'ятники радянської доби. Демонтували пам’ятник радянському солдату та фігуру жінки в скорботі.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

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Деталі

За рішенням Мостиської громади та за підтримки обласної робочої групи з питань декомунізації демонтували пам’ятник радянському солдату, що входив до меморіального комплексу радянським воїнам у селі Малнів, що на Мостищині.

На Львівщині демонтували пам’ятник радянському солдату. Фото: ЛОВА
На Львівщині демонтували пам’ятник радянському солдату. Фото: ЛОВА

Фігуру жінки в скорботі демонтували з кладовища радянських воїнів, що розташоване на вул. Міцкевича, в центральній частині міста Мостиська.

Знесли пам’ятник радянському солдату, що входив до меморіального комплексу радянських воїнів. Фото: ЛОВА
 Декомунізація пам’ятника радянському солдату.
Фото: ЛОВА

Нагадаємо, що у селищі Журавно, що на Стрийщині, знесли пам'ятник на братській могилі радянських воїнів. 

Для довідки

"Кладовище радянських воїнів" є пам‘яткою історії радянського значення, відтак у 2022 році Мостиська міська рада звернулася до Міністерства про дозвіл на перенесення з громадського простору центральної частини міста могил радянських воїнів та братської могили на територію міського кладовища міста Мостиська.

Окрім того, на Харківщині знесли радянський пам‘ятник. Багато років перед Будинком культури у Троїцькому стояла велика фігура чоловіка з серпом і молотом.

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