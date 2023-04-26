На Львівщині декомунізували ще два пам’ятники
У Мостиській громаді на Львівщині знесли ще два пам'ятники радянської доби. Демонтували пам’ятник радянському солдату та фігуру жінки в скорботі.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.
Деталі
За рішенням Мостиської громади та за підтримки обласної робочої групи з питань декомунізації демонтували пам’ятник радянському солдату, що входив до меморіального комплексу радянським воїнам у селі Малнів, що на Мостищині.
Фігуру жінки в скорботі демонтували з кладовища радянських воїнів, що розташоване на вул. Міцкевича, в центральній частині міста Мостиська.
Нагадаємо, що у селищі Журавно, що на Стрийщині, знесли пам'ятник на братській могилі радянських воїнів.
Для довідки
"Кладовище радянських воїнів" є пам‘яткою історії радянського значення, відтак у 2022 році Мостиська міська рада звернулася до Міністерства про дозвіл на перенесення з громадського простору центральної частини міста могил радянських воїнів та братської могили на територію міського кладовища міста Мостиська.
Окрім того, на Харківщині знесли радянський пам‘ятник. Багато років перед Будинком культури у Троїцькому стояла велика фігура чоловіка з серпом і молотом.