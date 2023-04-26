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Во Львовской области декоммунизировали еще два памятника

26 апреля 2023 19:04
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области декоммунизировали еще два памятника
На Львовщине снесли памятник советской поры. Фото: ЛОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Мостиской общине на Львовщине снесли еще два памятника советских суток. Демонтировали памятник советскому солдату и фигуру женщины в скорби.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОВА.

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Подробности

По решению Мостиской громады и при поддержке областной рабочей группы по вопросам декоммунизации демонтировали памятник советскому солдату, входившему в мемориальный комплекс советским воинам в селе Малнов на Мостищине.

Во Львовской области демонтировали памятник советскому солдату. Фото: ЛОВА
Во Львовской области демонтировали памятник советскому солдату. Фото: ЛОВА

Фигуру женщины в скорби демонтировали с кладбища советских воинов, расположенного на ул. Мицкевича в центральной части города Мостиска.

Снесли памятник советскому солдату, входившему в мемориальный комплекс советских воинов. Фото: ЛОВА
Декоммунизация памятника советскому солдату.
Фото: ЛОВА

Напомним, что в поселке Журавно на Стрыйщине снесли памятник на братской могиле советских воинов.  

Для справки

"Кладбище советских воинов" является памятником истории советского значения, поэтому в 2022 году Мостиский городской совет обратился в Министерство о разрешении на перенесение из общественного пространства центральной части города могил советских воинов и братской могилы на территорию городского кладбища города Мостиска.

Кроме того, в Харьковской области снесли советский памятник. Много лет перед Домом культуры в Троицком стояла большая фигура мужчины с серпом и молотом.

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