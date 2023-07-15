На Львівщині демонтували радянський пам'ятник "Воїн"

Демонтаж пам'ятника. Фото: скриншот

У суботу, 15 липня, мер Львова Андрій Садовий оголосив про демонтаж ще одного пам'ятника радянського часу. Цього разу демонтували монумент "Воїн", розташований у Винниках Львівської області.

Про це Садовий повідомив у соцмережах.

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"Прибрали ще одну історичну реліквію радянського періоду. На цей раз це був монумент "Воїн", розміщений у Винниках", — повідомив Садовий.

Мер додав, що фігуру було створено на Львівському керамічно-скульптурному виробництві й тепер буде перевезено до Меморіального музею тоталітаризму "Територія Терору" у Львові.

Нагадаємо, що у Мінкульті ведеться робота над необхідними документами для того, щоб у Полтаві мали змогу офіційно прибрати з публічних просторів пам'ятники, присвячені російським та радянським постатям. Звернення до МКІП виходило від Відділу культури та туризму Полтавської військової обласної адміністрації.