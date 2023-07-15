Во Львовской области демонтировали советский памятник "Воин"

Демонтаж памятника. Фото: скриншот

В субботу, 15 июля мэр Львова Андрей Садовый объявил о демонтаже еще одного памятника советского времени. На этот раз демонтировали монумент "Воин", который расположен в Винниках Львовской области.

Об этом Садовый сообщил в соцсетях.

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Демонтаж памятника

"Убрали еще одну историческую реликвию советского периода. В этот раз это был монумент "Воин", размещенный в Винниках", — сообщил Садовый.

Мэр добавил, что фигура была создана на Львовском керамическо-скульптурном производстве и теперь будет перевезена в Мемориальный музей тоталитаризма "Территория Террора" в Львове.

Напомним, что в Минкульте ведется работа над необходимыми документами для того, чтобы в Полтаве имели возможность официально убрать из публичных пространств монументы, посвященные русским и советским фигурам. Обращение к МКИП исходило от Отдела культуры и туризма Полтавской военной областной администрации.