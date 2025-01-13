У Львівській області депутатів піймали на отриманні 800 тис грн хабаря

Слідчі дії правоохоронців. Фото: Національна поліції

У Львівській області Національна поліція піймала депутатів двох міських рад на отриманні 800 тисяч гривень хабаря. Народні обранці лобіювали інтереси комерційних структур.

Про це повідомили у Національній поліції у понеділок, 13 січня.

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Зазначається, що один із фігурантів лобіював інтереси конкретних комерційних структур. Його спільник забезпечував їхню перемогу в державних закупівлях.

В правоохоронних органах повідомили, що винагорода за протиправні дії складала 5-10% від загальної суми укладених договорів.

Наразі обом фігурантам слідчі повідомили про підозру у одержанні і наданні протиправної вигоди. Підозрюваним загожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

Виявлення коштів у автомобілі. Фото: Національна поліція

Слідчі дії. Фото: Національна поліція

Гроші, призначені для хабара. Фото: Національна поліція

Виявлені оперативниками кошти. Фото: Національна поліція

Раніше ми повідомляли, що у Києві правоохоронці викрили керівника комунального підприємства на вимаганні хабаря у розмірі 40 тисяч гривень за зйомку рекламного ролика. Тепер фігуранту цієї справи загрожує десять років позбавлення волі.

Нагадуємо, що суддя Одеського окружного адміністративного суду Едуард Іванов поскаржився, що його намагалися підкупити. Адвокатка буцімто пропонувала йому алкоголь та гроші за винесення потрібного рішення.