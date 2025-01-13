Во Львовской области депутатов поймали на получении 800 тыс грн взятки

Следственные действия правоохранителей. Фото: Национальная полиции

В Львовской области Национальная полиция поймала депутатов двух городских советов на получении 800 тысяч гривен взятки. Народные избранники лоббировали интересы коммерческих структур.

Об этом сообщили в Национальной полиции в понедельник, 13 января.

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Отмечается, что один из фигурантов лоббировал интересы конкретных коммерческих структур. Его сообщник обеспечивал их победу в государственных закупках.

В правоохранительных органах сообщили, что вознаграждение за противоправные действия составляло 5-10% от общей суммы заключенных договоров.

Сейчас обоим фигурантам следователи сообщили о подозрении в получении и предоставлении противоправной выгоды. Подозреваемым грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Выявление средств в автомобиле. Фото: Национальная полиция

Следственные действия. Фото: Национальная полиция

Деньги, предназначенные для взятки. Фото: Национальная полиция

Выявленные оперативниками средства. Фото: Национальная полиция

Ранее мы сообщали, что в Киеве правоохранители разоблачили руководителя коммунального предприятия на вымогательстве взятки в размере 40 тысяч гривен за съемку рекламного ролика. Теперь фигуранту этого дела грозит десять лет лишения свободы.

Напоминаем, что судья Одесского окружного административного суда Эдуард Иванов пожаловался, что его пытались подкупить. Адвокат якобы предлагала ему алкоголь и деньги за вынесение нужного решения.