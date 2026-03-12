Відео
Відео

На Львівщині депутатка "забула" задекларувати майно на 3 млн

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 14:28
Депутатка Львівської РДА не задекларувала майно на 3 млн грн.
Оголошення підозри депутатці. Фото: Нацполіція

У Львівській області правоохоронці викрили депутатку районної ради на поданні недостовірної декларації. Посадовиці вже повідомили про підозру у приховуванні майна на понад три млн гривень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України.

Читайте також:

Поліція оголосила про підозру депутатці Львівської РДА

За даними оперативників управління стратегічних розслідувань у Львівській області Національної поліції, депутатка подала щорічну декларацію за 2022 рік відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", однак умисно не вказала частину належного їй майна. Йдеться про об'єкти нерухомості та транспортні засоби, загальна вартість яких перевищує 3 млн грн.

Зокрема, у документі не були зазначені два автомобілі, два паркомісця та нежитлове приміщення. Водночас, за даними державних реєстрів, усе це майно на кінець звітного періоду перебувало у приватній власності депутатки.

На підставі зібраних доказів слідчі Львівського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомили посадовиці про підозру за декларування недостовірної інформації.

Інші випадки корупції серед посадовців

Посадовців компанії "Автомобільні дороги України" викрили на отриманні хабаря за відчуження державного майна. За даними слідства, йдеться про неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч доларів.

Тимчасовий керівник Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко під час перевірки декларації за 2024 рік повідомив НАЗК, що зберігав готівкою 653 тисячі доларів. За його словами, ці кошти він нібито знайшов у гаражі в нерухомості, яку успадкував від бабусі після її смерті у грудні 2020 року.

Водночас посадовця Київської міської державної адміністрації викрили на поданні недостовірних відомостей у декларації. За даними перевірки, чиновник задекларував інформацію, що не відповідає дійсності, на суму близько 22 мільйонів гривень.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
