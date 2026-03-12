Депутат Львовской РГА получила подозрение из-за ложного декларирования

Объявление подозрения депутату. Фото: Нацполиция

Во Львовской области правоохранители разоблачили депутата районного совета на представлении недостоверной декларации. Чиновнице уже сообщили о подозрении в сокрытии имущества на более чем три млн гривен.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.

По данным оперативников управления стратегических расследований во Львовской области Национальной полиции, депутат подала ежегодную декларацию за 2022 год в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции", однако умышленно не указала часть принадлежащего ей имущества. Речь идет об объектах недвижимости и транспортных средствах, общая стоимость которых превышает 3 млн грн.

В частности, в документе не были указаны два автомобиля, два паркоместа и нежилое помещение. В то же время, по данным государственных реестров, все это имущество на конец отчетного периода находилось в частной собственности депутата.

На основании собранных доказательств следователи Львовского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры сообщили чиновнице о подозрении за декларирование недостоверной информации.

Другие случаи коррупции среди должностных лиц

Должностных лиц компании "Автомобильные дороги Украины" разоблачили на получении взятки за отчуждение государственного имущества. По данным следствия, речь идет о неправомерной выгоде в размере 10 тысяч долларов.

Временный руководитель Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко во время проверки декларации за 2024 год сообщил НАПК, что хранил наличными 653 тысячи долларов. По его словам, эти средства он якобы нашел в гараже в недвижимости, которую унаследовал от бабушки после ее смерти в декабре 2020 года.

В то же время чиновника Киевской городской государственной администрации уличили в представлении недостоверных сведений в декларации. По данным проверки, чиновник задекларировал информацию, не соответствующую действительности, на сумму около 22 миллионов гривен.