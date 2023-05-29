На Львівщині детективи БЕБ передали партію конфіскованих сигарет бійцям ЗСУ

У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки передали партію сигарет для ЗСУ. Фото: БЕБ України

Бюро економічної безпеки України передало на потреби ЗСУ понад триста тисяч пачок сигарет. Їхня загальна вартість становить майже 10 млн грн.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура та Бюро економічної безпеки України.

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Зазначається, що в кінці лютого поточного року детективи Бюро економічної безпеки України локалізували схему реалізації нелегально виготовлених тютюнових виробів, у тому числі їх контрабанду за кордон.

Під час досудового розслідування, а саме в ході проведення обшуків у межах кримінального провадження за фактом придбання, зберігання та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, було вилучено 330 000 пачок сигарет і передано на ЗСУ.

У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки передали партію сигарет для ЗСУ. Фото: БЕБ України

Слідчим суддею у відповідності до вимог ст. 100 КПК України, за участі учасників кримінального провадження, вирішено питання про долю речових доказів шляхом надання дозволу органу досудового розслідування передати їх на потреби армії.

Рішення про передачу тютюнових виробів для потреб військовослужбовців, залучених до виконання бойових завдань ухвалив Личаківський районний суд м. Львова, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина керівника Бюро економічної безпеки має низку бізнесів по усій Україні. Зокрема, вона будує готель на гірськолижному курорті і продає із немаленькою націнкою діоди на заводи Укрзалізниці.