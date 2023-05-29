Во Львовской области детективы БЭБ передали партию конфискованных сигарет бойцам ВСУ

Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности передали партию сигарет для ВСУ. Фото: БЕБ Украины

Бюро экономической безопасности Украины передало на нужды ВСУ более трехсот тысяч пачек сигарет. Их общая стоимость составляет около 10 млн грн.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура и Бюро экономической безопасности Украины .

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В конце февраля текущего года детективы Бюро экономической безопасности Украины локализовали схему реализации нелегально изготовленных табачных изделий, в том числе их контрабанду за границу.

В ходе досудебного расследования, а именно в ходе проведения обысков в рамках уголовного производства по факту приобретения, хранения и транспортировки незаконно изготовленных подакцизных товаров было изъято 330 000 пачек сигарет и передано в ВСУ.

Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности передали партию сигарет для ВСУ. Фото: БЕБ Украины

Следователем судьей в соответствии с требованиями ст. 100 УПК Украины при участии участников уголовного производства решен вопрос о судьбе вещественных доказательств путем предоставления разрешения органу досудебного расследования передать их на нужды армии.

Решение о передаче табачных изделий для нужд военнослужащих, привлеченных к выполнению боевых задач, принял Лычаковский районный суд г. Львова, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что жена руководителя Бюро экономической безопасности имеет ряд бизнесов по всей Украине. В частности, она строит гостиницу на горнолыжном курорте и продает с большой наценкой диоды на заводы Укрзализныци.