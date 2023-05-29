Во Львовской области детективы БЭБ передали партию конфискованных сигарет бойцам ВСУ
Бюро экономической безопасности Украины передало на нужды ВСУ более трехсот тысяч пачек сигарет. Их общая стоимость составляет около 10 млн грн.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура и Бюро экономической безопасности Украины .
Подробности
В конце февраля текущего года детективы Бюро экономической безопасности Украины локализовали схему реализации нелегально изготовленных табачных изделий, в том числе их контрабанду за границу.
В ходе досудебного расследования, а именно в ходе проведения обысков в рамках уголовного производства по факту приобретения, хранения и транспортировки незаконно изготовленных подакцизных товаров было изъято 330 000 пачек сигарет и передано в ВСУ.
Следователем судьей в соответствии с требованиями ст. 100 УПК Украины при участии участников уголовного производства решен вопрос о судьбе вещественных доказательств путем предоставления разрешения органу досудебного расследования передать их на нужды армии.
Решение о передаче табачных изделий для нужд военнослужащих, привлеченных к выполнению боевых задач, принял Лычаковский районный суд г. Львова, говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что жена руководителя Бюро экономической безопасности имеет ряд бизнесов по всей Украине. В частности, она строит гостиницу на горнолыжном курорте и продает с большой наценкой диоды на заводы Укрзализныци.