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На Львівщині ділки закупили 130 авто під виглядом гуманітарки

7 листопада 2024 13:18
Анастасія Постоєнко - Редактор
На Львівщині благодійники під виглядом гуманітарки провезли 130 авто
Слідчі дії БЕБ та військової контррозвідки на Львівщині. Фото: БЕБ
Анастасія Постоєнко - Редактор

На Львівщині група осіб створила фейковий благодійний фонд, щоб під виглядом гуманітарної допомоги закуповувати автомобілі та надалі продавати їх. Таким чином вони намагалися ввезти 130 машин нібито на потреби ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ТУ БЕБ у Львівській області у четвер, 7 листопада. 

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Слідство БЕБ встановило, що група осіб заснувала благодійний фонд і з лютого 2024 року під виглядом гуманітарної допомоги завезла 130 автомобілів, які надалі продавали. 

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Автомобілі, які знайшли під час обшуків. Фото: БЕБ

"Таким чином фігуранти ухилилися від сплати 8 млн грн податків та митних платежів. Частина ввезених автівок реалізовувалася через інтернет-майданчик з продажу вживаних автомобілів", — розповіли у БЕБ.

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Вилучена готівка. Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки зробили два контрольні автомобілі, щоб викрити одного з учасників групи. Надалі правоохоронці провели обшуки за адресами проживання фігурантів. Під час них вилучили документи, авто та комп'ютерну техніку. 

продаж гуманітарки Львівська область
Слідчі дії військової контррозвідки. Фото: БЕБ

Наразі триває досудове розслідування, встановлюють решту осіб, які можуть бути причетні до оборудки. 

Нагадаємо, Новини.LIVE дізналися нові подробиці про справу з розкраданням генераторів, які надали як гуманітарну допомогу Одесі.

Також зазначимо, що з вересня 2024 року в Україні набрала чинності нова постанова, яка регулює процес реєстрації та перереєстрації автомобілів, що ввезені як гуманітарна допомога. 

Львівська область шахрайство БЕБ ЗСУ благодійність авто

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