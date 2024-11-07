Во Львовской области благотворители под видом гуманитарки провезли 130 авто

Следственные действия БЭБ и военной контрразведки во Львовской области. Фото: БЭБ

На Львовщине группа лиц создала фейковый благотворительный фонд, чтобы под видом гуманитарной помощи закупать автомобили и дальше продавать их. Таким образом они пытались ввезти 130 машин якобы на нужды ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба ТУ БЭБ во Львовской области в четверг, 7 ноября.

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Следствие БЭБ установило, что группа лиц основала благотворительный фонд и с февраля 2024 года под видом гуманитарной помощи завезла 130 автомобилей, которые в дальнейшем продавали.

Автомобили, найденные во время обысков. Фото: БЭБ

"Таким образом фигуранты уклонились от уплаты 8 млн грн налогов и таможенных платежей. Часть ввозимых автомобилей реализовывалась через интернет площадку по продаже подержанных автомобилей", — рассказали в БЭБ.

Изъятые наличные деньги. Фото: БЭБ

Детективы Бюро экономической безопасности сделали два контрольных автомобиля, чтобы разоблачить одного из участников группы. В дальнейшем правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов, во время которого изъяли документы, авто и компьютерную технику.

Следственные действия военной контрразведки. Фото: БЭБ

В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливают остальных лиц, которые могут быть причастны к сделке.

Напомним, Новости.LIVE узнали новые подробности о деле с хищением генераторов, которые предоставили как гуманитарную помощь Одессе.

Также отметим, что с сентября 2024 года в Украине вступило в силу новое постановление, регулирующее процесс регистрации и перерегистрации ввозимых как гуманитарная помощь автомобилей.