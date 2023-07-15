На Львівщині директор IT-компанії хотів виїхати з країни з фейковим висновком медкомісії

Пункт пропуску "Шегині". Фото: google.com

У Львівській області директор IT-компанії "Рансайт" намагався нелегально виїхати з України з фейковою довідкою медкомісії про непридатність до служби. "Документ" він знайшов в інтернеті.

Про це йдеться у вироку Мостиського районного суду Львівщини.

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У висновку суду йдеться, що уродженець Рівного знайшов в інтернеті бланк тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії з печатками та реквізитами.

Директор IT-компанії вніс свої дані та фейкову інформацію про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку за рішенням ВЛК. До того ж чоловік вклеїв своє фото у "документи" та поставив підписи. Він намагався виїхати через пункт пропуску "Шегині", однак прикордонники помітили фейкову довідку.

Обвинувачений визнав свою провину під час досудового розслідування. Його визнали винним та зобов'язали виплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Вирок суду може бути оскаржений.

Нагадаємо, від початку введення воєнного стану та загальної мобілізації в Україні було відкрито понад 5 тис. кримінальних проваджень проти ухилянтів від призову на військову службу. На жаль, недоброчесні громадяни продовжують користуватися нелегальними схемами для того, щоб отримати відстрочку.

Також ми писали, що ухилянти від мобілізації в Україні шукають літніх жінок з інвалідністю для одруження. Згідно із законом, чоловіки, які мають таку дружину та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення.