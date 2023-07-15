На Львовщине директор IT-компании хотел уехать из страны с фейковым выводом медкомиссии

Пункт пропуска "Шегини". Фото: google.com

Во Львовской области директор IT-компании "Рансайт" пытался нелегально выехать из Украины с фейковой справкой медкомиссии о непригодности к службе. "Документ" он нашел в интернете.

Об этом говорится в решении Мостиского районного суда Львовщины.

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В заключении суда говорится, что уроженец Ровно нашел в интернете бланк временного удостоверения военнообязанного и справки военно-врачебной комиссии с печатями и реквизитами.

Директор IT-компании внес свои данные и фейковую информацию о непригодности к военной службе с исключением из военного учета по решению ВЛК. К тому же мужчина вклеил свое фото в "документы" и поставил подписи. Он пытался выехать через пункт пропуска "Шегини", однако пограничники заметили фейковую справку.

Обвиняемый признал свою вину в ходе досудебного расследования. Его признали виновным и обязали выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. Приговор суда может быть обжалован.

Напомним, с начала введения военного положения и общей мобилизации в Украине было открыто более 5 тысяч уголовных производств против уклонистов от призыва на военную службу. К сожалению, недобродетели продолжают пользоваться нелегальными схемами для того, чтобы получить отсрочку.

Также мы писали, что уклонисты от мобилизации в Украине ищут пожилых женщин с инвалидностью для бракосочетания. Согласно закону, мужчины, которые имеют такую жену и являются единственными опекунами, имеют право на отсрочку.