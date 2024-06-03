Діти із Маріуполя встановили світовий рекорд у проєкті “Дитячі долоньки — за мир”

Маріупольські діти, які взяли участь у проєкті "Дитячі долоньки — за мир". Фото: Маріупольська міська рада

Маріупольські діти взяли участь у міжнародному проєкті "Дитячі долоньки — за мир" і встановили світовий рекорд. Вони зробили 1320 долоньок на 18 полотнах завдовжки 25 метрів і розгорнули їх.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у понеділок, 3 червня.

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Проєкт "Дитячі долоньки — за мир" — світовий рекорд

Проєкт з дитячими долоньками маріупольців встановив світовий рекорд. Цей проєкт "Дитячі долоньки — за мир" об’єднав 25 країн світу. Діти з США, Польщі, Канади та Ізраїлю зробили відбитки своїх долонь на знак миру та підтримки України.

Під час свята в Новояворівську на Львівщині Книга світових рекордів зафіксувала рекорд за кількістю дитячих долоньок — 8120, а також за кількістю залучених країн.

Маріупольські діти, які пережили війну, об'єдналися в центрах "ЯМаріуполь" і створили 1320 відбитків своїх долоньок на 18 полотнах завдовжки 25 метрів. Ці полотна розгорнули біля муралу "Повернення додому" у Львові.

Нагадаємо, під час окупації Херсона у 2022 році загарбники вивезли увесь дитячий будинок до Росії. Відомо, що 46 українських дітей отримали там російське громадянство.

Ми писали, що NYT зробили матеріал про те, як росіяни викрадали українських дітей і незаконно вивозили їх до РФ під час війни. Російська влада заперечує всі обвинувачення, стверджуючи, що діти перебувають у "безпечних умовах".