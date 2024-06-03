Дети из Мариуполя установили мировой рекорд в проекте "Детские ладошки - за мир"

Во Львовской области дети из Мариуполя установили мировой рекорд
Мариупольские дети приняли участие в международном проекте "Детские ладошки — за мир" и установили мировой рекорд. Они сделали 1320 ладошек на 18 холстах длиной 25 метров и развернули их.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в понедельник, 3 июня.
Проект "Детские ладошки — за мир" — мировой рекорд
Проект с детскими ладошками мариупольцев установил мировой рекорд. Этот проект "Детские ладошки — за мир" объединил 25 стран мира. Дети из США, Польши, Канады и Израиля сделали отпечатки ладоней в знак мира и поддержки Украины.
Во время праздника в Новояворовске во Львовской области Книга мировых рекордов зафиксировала рекорд по количеству детских ладошек — 8120, а также по количеству привлеченных стран.
Мариупольские дети, пережившие войну, объединились в центрах "ЯМариуполь" и создали 1320 отпечатков своих ладошек на 18 холстах длиной 25 метров. Эти полотна развернули у мурала "Возвращение домой" во Львове.
Напомним, во время оккупации Херсона в 2022 году захватчики вывезли весь детский дом в Россию. Известно, что 46 украинских детей получили российское гражданство.
Мы писали, что NYT сделали материал о том, как россияне угоняли украинских детей и незаконно вывозили их в РФ во время войны. Российские власти отрицают все обвинения, утверждая, что дети находятся в "безопасных условиях".
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