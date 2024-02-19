На Львівщині дитина знайшла в парку боєприпас часів ІІ Світової

Боєприпас, який знайшла дитина в парку. Фото: ДСНС

У Львівській області під час прогулянки в парку дитина знайшла боєприпас часів Другої світової війни. Хлопчик приніс небезпечну знахідку додому та віддав дорослим.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ у понеділок, 19 лютого.

Небезпечна знахідка на Львівщині

У Львівській області, гуляючи парком, дитина знайшла боєприпас часів Другої світової війни. Хлопчик приніс небезпечну знахідку додому та віддав батькам, які викликали відповідні служби.

Попри те, що боєприпас був старим, він був активним. Фахівці знищили небезпечну знахідку. На щастя, ніхто не постраждав.

Що треба робити, якщо ви знайшли міну або боєприпас, який не розірвався

У МВС нагадують, якщо ви знайшли підозрілий предмет, що схожий на міну чи боєприпас, який не розірвався, перш за все потрібно:

зупиніться;

якщо поруч з вами є інші люди, голосно повідомте про небезпеку та попросіть усіх зупинитися;

уважно перевірте, чи немає поруч дротів, мотузок, розтяжок, інших підозрілих предметів;

постарайтеся спокійно відійти на безпечну відстань, бажано це зробити тим маршрутом, яким ви йшли раніше;

місце виявлення підозрілого предмета обов’язково необхідно запам’ятати, за можливості огородити від випадкових прохожих.

Інструкція від МВС. Фото: mvs.gov.ua

"Детальну інформацію про знайдений предмет необхідно відразу передати за номерами "101", "102" або "112". Для дзвінка варто спочатку максимально відійти від місця небезпеки. Користуватися мобільним телефоном поруч заборонено", — кажуть у відомстві.

У жодному разі не можна брати в руки підозрілі предмети, намагатися самостійно їх розбирати або переміщати, адже розмінування — справа піротехніків.

Нагадаємо, 17 лютого на Харківщині двоє людей загинули після того, як підірвалися на ворожій міні. Ще один чоловік внаслідок вибуху отримав поранення та був ушпиталений.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області російські окупанти 6 лютого підірвалися на власних мінах.