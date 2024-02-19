Во Львовской области ребенок нашел в парке боеприпас времен II Мировой

Боеприпас, который обнаружил ребенок в парке. Фото: ГСЧС

Во Львовской области во время прогулки в парке ребенок нашел боеприпас времен Второй мировой войны. Мальчик принес опасную находку домой и отдал взрослым.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел в понедельник, 19 февраля.

Опасная находка во Львовской области

Во Львовской области, гуляя по парку, ребенок нашел боеприпас времен Второй мировой войны. Мальчик принес опасную находку домой и отдал родителям, которые уже вызвали соответствующие службы.

Несмотря на то, что боеприпас был старым, он был активен. Специалисты уничтожили опасную находку. К счастью, никто не пострадал.

Что нужно делать, если вы нашли мину или неразорвавшийся боеприпас

В МВД напоминают, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на мину или неразорвавшийся боеприпас, прежде всего нужно:

остановитесь;

если рядом с вами есть другие люди, громко сообщите об опасности и попросите всех остановиться;

внимательно проверьте, нет ли рядом проводов, веревок, растяжек, других подозрительных предметов;

постарайтесь спокойно отойти на безопасное расстояние, желательно это сделать тем маршрутом, по которому вы шли раньше;

место обнаружения подозрительного предмета обязательно необходимо запомнить, по возможности оградить от случайных прохожих.

Инструкция МВД. Фото: mvs.gov.ua

"Детальную информацию о найденном предмете необходимо сразу передать по номерам "101", "102" или "112". Для звонка следует сначала максимально отойти от места опасности. Пользоваться мобильным телефоном рядом запрещено", — говорят в ведомстве.

Ни в коем случае нельзя брать в руки подозрительные предметы, пытаться самостоятельно их разбирать или перемещать, ведь разминирование — дело пиротехников.

Напомним, 17 февраля в Харьковской области два человека погибли после того, как взорвались на вражеской мине. Еще один человек в результате взрыва получил ранения и был госпитализирован.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области российские оккупанты 6 февраля, взорвались на собственных минах.