На Львівщині до 5 років засудили місцевого депутата, який вивозив ухилянтів

Депутат Михайло Міхняк, який вивозив ухилянтів. Фото: google.com

У Львівському апеляційному суді призначили п'ять років ув'язнення та 68 тисяч гривень штрафу депутату Рудківської міськради Самбірського району Михайлу Міхняку. Він під виглядом благодійників ГО "Корпус сприяння армії" займався перевезенням військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Як діяв депутат

Зазначається, що обвинувачений в березні 2022 року створив громадську організацію "Корпус сприяння армії". Вже у травні йому вдалося налагодити схему перевезення чоловіків призовного віку за межі України, видаючи їх за волонтерів.

"У документах, які він подавав до Львівської ОВА, за якими чоловіків потім вносили до системи "Шлях", він вказував перелік нібито волонтерів, які їдуть за кордон по гуманітарну допомогу. За легендою, ці чоловіки мали привезти в Україну ліки з Португалії, автомобілі з Польщі для військових та різну іншу гуманітарку", — зазначають у повідомленні.

Проте після того, як чоловіки виїжджали з України, то так і не поверталися. Правоохоронці загалом встановили 24 факти таких схем.

Як дізналася поліція

Про його злочинні дії стало відомо через заяву одного з чоловіків, який також хотів виїхати таким способом за кордон. Як стало відомо, Міхняк погодився "допомогти", проте зазначив, що за це необхідно заплатити тисячу доларів США. Але вже 21 грудня чоловік заявив на Михайла Міхняка до поліції.

"29 березня слідчі повідомили Михайлу Міхняку про підозру за трьома статтями — ч. 2 ст. 332, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368-3 ККУ. Суд спершу призначив йому 107,4 тис. грн застави, однак пізніше ці гроші перерахували на ЗСУ, а Михайла Міхняка відпустили під особисте зобов’язання", — додають у виданні.

Вирок для посадовця

Михайло визнав свою провину у суді та підтвердив усі випадки вивезення ухилянтів. Він зауважив, що чоловіки, які виїхали за його допомогою, начебто передавали автівки з Європи для ЗСУ.

Вже 27 червня Самбірський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у тому, що він перевозив ухилянтів, підкуповував службових осіб та брав хабарі, через це він призначив п'ять років позбавлення волі та заборонив керувати ГО на 3 роки, а також 51 тис. грн штрафу. Проте потім суд замінив покарання та замінив увʼязнення на 3 роки іспитового терміну.

"Однак прокуратура оскаржила цей вирок у суді, вимагаючи більш суворого покарання. Прокурор вважає, що призначення іспитового терміну замість увʼязнення є безпідставним та необґрунтованим, адже своїми діями Михайло Міхняк завдав шкоди волонтерському руху. Із цими доводами погодився апеляційний суд і змінив вирок, призначивши 5 років позбавлення волі з позбавленням права очолювати ГО впродовж трьох років та 68 тис. грн штрафу. Цей вирок уже набрав законної сили, втім його можна оскаржити в касації", — підсумували у матеріалі.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала заступника Херсонського воєнкому та голову військово-лікарської комісії на Прикарпатті. Фігуранти допомагали ухилянтам.