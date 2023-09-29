Во Львовской области к 5 годам приговорили местного депутата, который вывозил уклонистов

Депутат Михаил Михняк, вывозивший уклонистов. Фото: google.com

Во Львовском апелляционном суде назначили пять лет заключения и 68 тысяч гривен штрафа депутату Рудковского горсовета Самборского района Михаилу Михняку. Он под видом благотворителей ОО "Корпус содействия армии" занимался перевозкой военнообязанных мужчин за границу.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Как действовал депутат

Обвиняемый в марте 2022 года создал общественную организацию "Корпус содействия армии". Уже в мае ему удалось наладить схему перевозки мужчин призывного возраста за пределы Украины, выдавая их за волонтеров.

"В документах, которые он подавал во Львовскую ОВА, по которым мужчин потом вносили в систему "Шлях", он указывал список якобы волонтеров, которые едут за границу за гуманитарной помощью. По легенде, эти мужчины должны были привезти в Украину лекарства из Португалии, автомобили из Польши для военных и разную другую гуманитарку", — отмечают в сообщении.

Однако после того, как мужчины уезжали из Украины, так и не возвращались. Правоохранители в общей сложности установили 24 факта таких схем.

Как узнала полиция

О его преступных действиях стало известно по заявлению одного из мужчин, который также хотел уехать таким способом за границу. Как стало известно, Михняк согласился "помочь", однако отметил, что за это необходимо заплатить тысячу долларов США. Но уже 21 декабря мужчина заявил на Михаила Михняка в полицию.

"29 марта следователи сообщили Михаилу Михняку о подозрении по трем статьям — ч. 2 ст. 332, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368-3 УКУ. Суд сначала назначил ему 107,4 тыс. грн залога, однако позже эти деньги перечислили на ВСУ, а Михаила Михняка отпустили под личное обязательство", — добавляют в издании.

Приговор для должностного лица

Михаил признал свою вину в суде и подтвердил все случаи вывоза уклонистов. Он отметил, что выехавшие с его помощью мужчины якобы передавали автомобили из Европы для ВСУ.

Уже 27 июня Самборский горрайонный суд признал мужчину виновным в том, что он перевозил уклонистов, подкупал служебных лиц и брал взятки, поэтому назначил пять лет лишения свободы и запретил руководить ОО на 3 года, а также 51 тыс. грн штрафа. Однако затем суд изменил наказание и заменил на 3 года испытательного срока.

"Однако прокуратура обжаловала этот приговор в суде, требуя более сурового наказания. Прокурор считает, что назначение испытательного срока вместо заключения является безосновательным и необоснованным, ведь своими действиями Михаил Михняк нанес ущерб волонтерскому движению. С этими доводами согласился апелляционный суд и изменил приговор, назначив 5 лет лишения свободы с лишением права возглавлять ОО в течение трех лет и 68 тыс. грн штрафа. Этот приговор уже вступил в законную силу, впрочем его можно обжаловать в кассации", — подытожили в материале.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала заместителя Херсонского военкома и главу военно-врачебной комиссии на Прикарпатье. Фигуранты помогали уклонистам.