У Львівській області дружина загиблого захисника судилася з військовою частиною через виплати

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львівській області військова частина не виплатила дружині загиблого бійця останнє грошове забезпечення у розмірі 100 тисяч гривень. Жінка звернулась до суду та виграла справу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відомо, що у вересні 2024 року дружина старшого солдата, який проходив військову службу в одній з військових частин, звернулася до суду. У березні минулого року під час лікування у медзакладі Запоріжжя захисник помер. Його смерть визнали такою, що пов’язана з виконанням обов’язків військової служби.

Жінка звернулася до військової частини з проханням виплатити їй останнє грошове забезпечення загиблого чоловіка в розмірі 100 тис. грн, але отримала відмову. Пізніше вона повторно надіслала звернення, проте її попросили надати свідоцтво про право на спадщину. Не погодившись із цією вимогою, жінка звернулася до суду.

Представник військової частини подав відзив, в якому зазначив, що смерть старшого солдата пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, проте не стосується захисту Батьківщини, оскільки відповідна довідка відсутня. За його словами, загиблий воїн мав ще одну дитину від іншого шлюбу, а також на його утриманні були батьки. З метою уникнення спорів представники військової частини повідомили позивачку про необхідність відкрити спадкову справу та надати свідоцтво про право на спадщину.

Що вирішив суд

Суддя заявила, що військова частина мала виплатити останнє грошове забезпечення військового його дружині.

"Покликання відповідача на необхідність подати свідоцтво про право на спадщину для отримання виплати не ґрунтуються на вимогах чинного законодавства, яким врегульовано спірні правовідносини. У свою чергу доводи відповідача, що смерть військовослужбовця не пов’язана з захистом Батьківщини, спростовуються матеріалами справи", — наголосила суддя.

Суд визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо ненарахування грошового забезпечення загиблого військового його дружині та зобов’язав здійснити відповідну виплату.

Нагадаємо, на Прикарпатті двоє працівників територіального центру комплектування силоміць намагалися доправити чоловіка до військкомату. Суд призначив їм покарання.

Раніше Рівненський апеляційний суд прийняв рішення у справі військовослужбовця Збройних сил України, який був звинувачений у дезертирстві. Головному сержанту призначили п'ять років ув'язнення.