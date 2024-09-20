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Во Львовской области жена погибшего воина судилась с в/ч — на чью сторону склонится Фемида

20 сентября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
Во Львовской области жена погибшего защитника судилась с воинской частью из-за выплат
Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Во Львовской области военная часть не выплатила жене погибшего бойца последнее денежное обеспечение в размере 100 тысяч гривен. Женщина обратилась в суд и выиграла дело.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что в сентябре 2024 года жена старшего солдата, который проходил военную службу в одной из воинских частей, обратилась в суд. В марте прошлого года во время лечения в медучреждении Запорожья защитник умер. Его смерть признали связанной с исполнением обязанностей военной службы. 

Женщина обратилась в воинскую часть с просьбой выплатить ей последнее денежное обеспечение погибшего мужа в размере 100 тыс. грн, но получила отказ. Позже она повторно направила обращение, однако ее попросили предоставить свидетельство о праве на наследство. Не согласившись с этим требованием, женщина обратилась в суд.

Представитель воинской части подал отзыв, в котором отметил, что смерть старшего солдата связана с выполнением обязанностей военной службы, однако не касается защиты Родины, поскольку соответствующая справка отсутствует. По его словам, погибший воин имел еще одного ребенка от другого брака, а также на его иждивении были родители. Во избежание споров, представители воинской части сообщили истцу о необходимости открыть наследственное дело и предоставить свидетельство о праве на наследство.

Что решил суд

Судья заявила, что воинская часть должна была выплатить последнее денежное обеспечение военного его жене.

"Ссылка ответчика на необходимость подать свидетельство о праве на наследство для получения выплаты не основываются на требованиях действующего законодательства, которым урегулированы спорные правоотношения. В свою очередь доводы ответчика, что смерть военнослужащего не связана с защитой Родины, опровергаются материалами дела", — отметила судья.

Суд признал противоправной бездеятельность воинской части по неначислению денежного обеспечения погибшего военного его жене и обязал осуществить соответствующую выплату.

Напомним, на Прикарпатье двое работников территориального центра комплектования силой пытались доставить мужчину в военкомат. Суд назначил им наказание.

Ранее Ровенский апелляционный суд принял решение по делу военнослужащего Вооруженных сил Украины, обвиняемого в дезертирстве. Главному сержанту назначили пять лет заключения.

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