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На Львівщині ДСНС врятувала коня — що відомо

5 травня 2024 21:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Львівщині ДСНС врятувала коня — що відомо
Операція порятунку коня. Фото: ГУ ДСНС у Львівській області / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У селі Рокети Червоноградського району Львівської області Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятувала коня, який опинився у скрутній ситуації. Шию тварини затиснув ланцюг з карабіном.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Львівської обласної ДСНС у Facebook.

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Подробиці порятунку коня

О 10:31 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що тварина затиснута ланцюгом з карабіном. Відразу ж на місце події виїхали рятувальники з села Добротвір.

Прибувши на місце події, рятувальники виявили, що шия коня справді була затиснута ланцюгом з карабіном, і власник не міг самостійно допомогти тварині. Знадобилася професійна допомога.

З використанням спеціального інструменту рятувальники змогли розрізати карабіни та вивільнити коня, що дозволило тварині знову вільно рухатися та дихати. Допомога прийшла вчасно, і завдяки оперативному реагуванню ДСНС кінь залишився живим та не постраждав.

  • На Львівщині ДСНС врятувала коня — що відомо - фото 1
    Операція порятунку коня. Фото: ГУ ДСНС у Львівській області / Facebook
  • На Львівщині ДСНС врятувала коня — що відомо - фото 2
    Операція порятунку коня. Фото: ГУ ДСНС у Львівській області / Facebook
  • На Львівщині ДСНС врятувала коня — що відомо - фото 3
    Операція порятунку коня. Фото: ГУ ДСНС у Львівській області / Facebook
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Нагадаємо раніше ми розповідали, що у Харкові на місці ракетного удару загинув собака, його господаря ушпиталили.

Також ми писали, що у Запоріжжі викинули з балкона багатоповерхівки собаку, якого привіз із фронту військовий. Тварина впала вниз із висоти 5–8 поверху.

тварини
ДСНС
Львівська область
порятунок
рятувальники

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