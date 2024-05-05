На Львівщині ДСНС врятувала коня — що відомо

Операція порятунку коня. Фото: ГУ ДСНС у Львівській області / Facebook

У селі Рокети Червоноградського району Львівської області Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятувала коня, який опинився у скрутній ситуації. Шию тварини затиснув ланцюг з карабіном.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Львівської обласної ДСНС у Facebook.

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Подробиці порятунку коня

О 10:31 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що тварина затиснута ланцюгом з карабіном. Відразу ж на місце події виїхали рятувальники з села Добротвір.

Прибувши на місце події, рятувальники виявили, що шия коня справді була затиснута ланцюгом з карабіном, і власник не міг самостійно допомогти тварині. Знадобилася професійна допомога.

З використанням спеціального інструменту рятувальники змогли розрізати карабіни та вивільнити коня, що дозволило тварині знову вільно рухатися та дихати. Допомога прийшла вчасно, і завдяки оперативному реагуванню ДСНС кінь залишився живим та не постраждав.

Операція порятунку коня. Фото: ГУ ДСНС у Львівській області / Facebook

Операція порятунку коня. Фото: ГУ ДСНС у Львівській області / Facebook

Операція порятунку коня. Фото: ГУ ДСНС у Львівській області / Facebook 1 / 3

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