На Львовщине ГСЧС спасла коня — что известно

Операция по спасению лошади. Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области / Facebook

В селе Рокеты Червоноградского района Львовской области Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасла лошадь, оказавшуюся в затруднительной ситуации. Шею животного зажала цепь с карабином.

Об этом сообщается на официальной странице Львовской областной ГСЧС в Facebook.

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В 10:31 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что животное зажато цепью с карабином. Сразу на место происшествия выехали спасатели из села Добротвор.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что шея лошади действительно была зажата цепью с карабином, и владелец не мог самостоятельно помочь животному. Потребовалась профессиональная помощь.

С помощью специального инструмента спасатели смогли разрезать карабины и высвободить лошадь, что позволило животному снова свободно двигаться и дышать. Помощь пришла вовремя, и благодаря оперативному реагированию ГСЧС лошадь осталась жива и не пострадала.

Операция по спасению лошади. Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области / Facebook

Операция по спасению лошади. Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области / Facebook

Операция по спасению лошади. Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области / Facebook 1/3 ​ 3

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