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На Львовщине ГСЧС спасла коня — что известно

5 мая 2024 21:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Львовщине ГСЧС спасла коня - что известно
Операция по спасению лошади. Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В селе Рокеты Червоноградского района Львовской области Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасла лошадь, оказавшуюся в затруднительной ситуации. Шею животного зажала цепь с карабином.

Об этом сообщается на официальной странице Львовской областной ГСЧС в Facebook.

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Подробности спасения коня

В 10:31 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что животное зажато цепью с карабином. Сразу на место происшествия выехали спасатели из села Добротвор.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что шея лошади действительно была зажата цепью с карабином, и владелец не мог самостоятельно помочь животному. Потребовалась профессиональная помощь.

С помощью специального инструмента спасатели смогли разрезать карабины и высвободить лошадь, что позволило животному снова свободно двигаться и дышать. Помощь пришла вовремя, и благодаря оперативному реагированию ГСЧС лошадь осталась жива и не пострадала.

  • На Львовщине ГСЧС спасла коня - что известно - фото 1
    Операция по спасению лошади. Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области / Facebook
  • На Львовщине ГСЧС спасла коня - что известно - фото 2
    Операция по спасению лошади. Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области / Facebook
  • На Львовщине ГСЧС спасла коня - что известно - фото 3
    Операция по спасению лошади. Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области / Facebook
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Напомним ранее мы рассказывали, что в Харькове на месте ракетного удара погибла собака, ее хозяина госпитализировали.

Также мы писали, что в Запорожье выбросили с балкона многоэтажки собаку, которую привезла с фронта военная. Животное упало с высоты 5–8 этажа.

животные
ГСЧС
Львовская область
спасение
спасатели

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