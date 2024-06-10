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На Львівщині двоє екснардепів ухилилися від сплати понад 75 млн грн податків — деталі розслідування

10 червня 2024 12:04
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Понад 75 млн грн — на Львівщині екснардепи не сплачували податки
Досудове розслідування справи. Фото: Львівська обласна прокуратура
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На Львівщині підозрюють двох братів підсанкційних екснардепів в ухиленні від сплати податків на суму понад 75 мільйонів гривень. Вони подавали недостовірну документацію щодо обсягів виробленої та реалізованої продукції.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у понеділок, 10 червня.

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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури двом бенефіціарним власникам цегельного заводу повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. 

"За даними слідства, у 2017-2023 роках рідні брати рідні брати двох підсанкційних екснардепів організували схему ухилення від сплати податків. Чоловіки є бенефіціарними власниками одного цегельних заводів на Львівщині", — йдеться в повідомленні.

На Львівщині двоє екснардепів ухилилися від сплати понад 75 млн грн податків — деталі розслідування - фото 1
Завод фігурантів справи. Фото: Львівська обласна прокуратура

Для реалізації злочинного плану підозрювані залучили керівника та бухгалтера, які вносили й підписували фінансово-звітну документацію з недостовірними даними про обсяги виробленої та реалізованої продукції.

На Львівщині двоє екснардепів ухилилися від сплати понад 75 млн грн податків — деталі розслідування - фото 2
Досудове розслідування. Фото: Львівська обласна прокуратура

Насправді ж кількість фактично проданої продукції та дохід фірми були значно більшими, ніж офіційно задокументовані, що призвело до недоплати податків та інших обов'язкових платежів. Внаслідок таких дій до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків.

Нагадаємо, що компанія-експортер сої в Одеській області тривалий час також надавала неправильні звіти. Сума збитків державному бюджету від незаконної діяльності експортерів склала понад 4 мільйони гривень.

Також ми повідомляли, що службових осіб ПрАТ "Полтавський ГЗК" викрили в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 1,2 млрд гривень. Вони видавали завідомо неправдиві офіційні документи.

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Україна
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Львівська область
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бюджет
Львів

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