Более 75 млн грн - на Львовщине экснардепы не платили налоги

Досудебное расследование дела. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области подозревают двух братьев подсанкционных экснардепов в уклонении от уплаты налогов на сумму более 75 миллионов гривен. Они представляли недостоверную документацию относительно объемов производимой и реализованной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в понедельник, 10 июня.

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При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры двум бенефициарным владельцам кирпичного завода сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

"По данным следствия, в 2017-2023 годах родные братья двух подсанкционных экснардепов организовали схему уклонения от уплаты налогов. Мужчины являются бенефициарными владельцами одного кирпичного завода на Львовщине", — идется в сообщении.

Завод фигурантов дела. Фото: Львовская областная прокуратура

Для реализации преступного плана подозреваемые привлекли руководителя и бухгалтера, которые вносили и подписывали финансово отчетную документацию с недостоверными данными об объемах производимой и реализованной продукции.

Досудебное расследование. Фото: Львовская областная прокуратура

На самом деле количество фактически проданной продукции и доход фирмы были значительно больше, чем официально задокументированные, что привело к недоплате налогов и других обязательных платежей. В результате таких действий в государственный бюджет не поступило более 75 млн грн налогов.

Напомним, что компания-экспортер сои в Одесской области долгое время также предоставляла неправильные отчеты. Сумма ущерба государственному бюджету от незаконной деятельности экспортеров составила более 4 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что должностных лиц ЧАО "Полтавский ГОК" разоблачили в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,2 млрд гривен. Они издавали заведомо ложные официальные документы.