На Львівщині зростає пасажиропотік — що варто знати охочим перетнути кордон

У Львівській області зростає пасажиропотік на пунктах пропуску. За літо кордон вже перетнули 3,5 мільйона осіб та близько півмільйона автомобілів.

Про це повідомила речниця сьомого прикарпатського загону Світлана Бурда у коментарі Новини.LIVE.

Черги на кордоні на Львівщині

Бурда зазначила, що з початком літа навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло на 40%. Найбільші черги фіксують у суботу та неділю — на 16% більше у порівнянні з буднями.

"Від початку серпня вже понад 570 тисяч осіб і понад 98 тисяч транспортних засобів перетнули кордон на Львівщині. Щоб уникнути тривалого очікування радимо відстежувати завантаженість пунктів пропуску на наших ресурсах та обирати найменш завантаженіші пункти пропуску. Також для перетину радимо обирати ранні ранкові години або пізні вечірні години. Саме в цей час навантаженість на пункти пропуску — найменша", — каже Бурда.

Для вʼїзду в Україні варто обирати вихідні дні, а для виїзду — будні.

Наразі найбільш завантажені КПП "Краківець" та "Шегині", середнє навантаження — "Грушів", "Угринів", "Рава-Руська". А найменші черги фіксують на КПП "Смільниця" та "Нижанковичі".

Ремонт у пункті "Шегині"

На пункті пропуску "Шегині" проводять ремонт, через що тимчасово знижена пропускна здатність для легкових і вантажних автомобілів.

"Щоб пришвидшити рух, прикордонники працюють у посиленому режимі: збільшили кількість нарядів у пікові години, розгорнули додаткові автоматизовані робочі місця та проводять регулярні зустрічі з польськими колегами для пришвидшення проходження кордону", — додала Бурда.

