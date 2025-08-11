На Львовщине растет пассажиропоток — что нужно знать желающим пересечь границу

Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Во Львовской области растет пассажиропоток на пунктах пропуска. За лето границу уже пересекли 3,5 миллиона человек и около полумиллиона автомобилей.

Об этом сообщила пресс-секретарь седьмого прикарпатского отряда Светлана Бурда в комментарии Новини.LIVE.

Очереди на границе на Львовщине

Бурда отметила, что с началом лета нагрузка на пункты пропуска Львовщины выросла на 40%. Наибольшие очереди фиксируют в субботу и воскресенье — на 16% больше по сравнению с буднями.

"С начала августа уже более 570 тысяч человек и более 98 тысяч транспортных средств пересекли границу на Львовщине. Чтобы избежать длительного ожидания советуем отслеживать загруженность пунктов пропуска на наших ресурсах и выбирать наименее загруженные пункты пропуска. Также для пересечения советуем выбирать ранние утренние часы или поздние вечерние часы. Именно в это время нагрузка на пункты пропуска — наименьшая", — говорит Бурда.

Для въезда в Украину стоит выбирать выходные дни, а для выезда — будни.

Сейчас наиболее загружены КПП "Краковец" и "Шегини", средняя нагрузка — "Грушев", "Угринов", "Рава-Русская". А наименьшие очереди фиксируют на КПП "Смильница" и "Нижанковичи".

Ремонт в пункте "Шегини"

На пункте пропуска "Шегини" проводят ремонт, из-за чего временно снижена пропускная способность для легковых и грузовых автомобилей.

"Чтобы ускорить движение, пограничники работают в усиленном режиме: увеличили количество нарядов в пиковые часы, развернули дополнительные автоматизированные рабочие места и проводят регулярные встречи с польскими коллегами для ускорения прохождения границы", — добавила Бурда.

