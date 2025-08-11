На Львовщине растет пассажиропоток — что нужно знать желающим пересечь границу

На Львовщине растут очереди на границе — как миновать
Во Львовской области растет пассажиропоток на пунктах пропуска. За лето границу уже пересекли 3,5 миллиона человек и около полумиллиона автомобилей.
Об этом сообщила пресс-секретарь седьмого прикарпатского отряда Светлана Бурда в комментарии Новини.LIVE.
Очереди на границе на Львовщине
Бурда отметила, что с началом лета нагрузка на пункты пропуска Львовщины выросла на 40%. Наибольшие очереди фиксируют в субботу и воскресенье — на 16% больше по сравнению с буднями.
"С начала августа уже более 570 тысяч человек и более 98 тысяч транспортных средств пересекли границу на Львовщине. Чтобы избежать длительного ожидания советуем отслеживать загруженность пунктов пропуска на наших ресурсах и выбирать наименее загруженные пункты пропуска. Также для пересечения советуем выбирать ранние утренние часы или поздние вечерние часы. Именно в это время нагрузка на пункты пропуска — наименьшая", — говорит Бурда.
Для въезда в Украину стоит выбирать выходные дни, а для выезда — будни.
Сейчас наиболее загружены КПП "Краковец" и "Шегини", средняя нагрузка — "Грушев", "Угринов", "Рава-Русская". А наименьшие очереди фиксируют на КПП "Смильница" и "Нижанковичи".
Ремонт в пункте "Шегини"
На пункте пропуска "Шегини" проводят ремонт, из-за чего временно снижена пропускная способность для легковых и грузовых автомобилей.
"Чтобы ускорить движение, пограничники работают в усиленном режиме: увеличили количество нарядов в пиковые часы, развернули дополнительные автоматизированные рабочие места и проводят регулярные встречи с польскими коллегами для ускорения прохождения границы", — добавила Бурда.
Напомним, в Одесской области пограничники задержали отца и сына, которые устроили в своих грузовиках опасные тайники в шахтах гидроцилиндров, чтобы незаконно перевезти через границу мужчин.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие этапы включает процедура пересечения польской границы и к каким проверкам нужно быть готовым.
Читайте Новини.LIVE!