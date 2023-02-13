Закликають приєднатись до лав стрілецького батальйону також і внутрішньо переміщених осіб

На Львівщині формується окремий стрілецький батальйон. На службу запрошують громадян віком від 18 до 60 років, зокрема, й без досвіду проходження військової служби.

Про це повідомляють у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Що відомо про батальйон

Для всіх військовослужбовців батальйону буде проведена відповідна підготовка.

Закликають приєднатись до лав стрілецького батальйону також і внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово перебувають на території нашої області.

Забезпечення батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Військовослужбовці матимуть можливість кар’єрного росту, отримуватимуть гідне грошове забезпечення, додаткові винагороди, виплати та соціальну підтримку держави.

Охочі вступати до лав окремого стрілецького батальйону Львівської області можуть звертатися за місцем проживання до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Додамо, також триває набір до новостворених штурмових бригад "Гвардія наступу".

Нагадаємо, в Україні почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", які посилюватимуть Сили оборони та звільнятимуть окуповані території. В Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що це за бригади, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплату й пільги гарантуватимуть.

Раніше ми писали, що уряд ухвалив постанову щодо запровадження системи Delta у Силах оборони. Це допоможе українським захисникам швидше звільнити територію країни від окупантів.