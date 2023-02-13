Призывают присоединиться к рядам стрелкового батальона также и внутренне перемещенных лиц

На Львовщине формируется отдельный стрелковый батальон. На службу приглашают граждан в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе и без опыта прохождения военной службы.

Об этом сообщает Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Что известно о батальоне

Для всех военнослужащих батальона будет проведена соответствующая подготовка.

Призывают присоединиться к рядам стрелкового батальона также и внутренне перемещенных лиц, временно находящихся на территории нашей области.

Обеспечение батальона будет осуществляться на уровне других подразделений Вооруженных сил Украины. Военнослужащие будут иметь возможность карьерного роста, получать достойное денежное довольствие, дополнительные вознаграждения, выплаты и социальную поддержку государства.

Желающие вступать в ряды отдельного стрелкового батальона Львовской области могут обращаться по месту жительства в районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Добавим, также продолжается набор в штурмовые бригады "Гвардия наступления".

Напомним, в Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", которые будут усиливать Силы обороны и будут освобождать оккупированные территории. В Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что это за бригады, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.

Ранее мы писали, что правительство приняло постановление о внедрении системы Delta в Силах обороны. Это поможет украинским защитникам быстрее освободить территорию страны от оккупантов.