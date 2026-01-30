Відео
Головна Львів На Львівщині група осіб привласнила 5 млн грн військових виплат

На Львівщині група осіб привласнила 5 млн грн військових виплат

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 15:27
На Львівщині судитимуть сімох осіб за привласнення коштів військових
Затримання злочинної групи. Фото: Офіс Генерального прокурора/Telegram

Працівники Львівської спеціалізованої прокуратури направили до суду справу щодо семи осіб. За інформацією слідства, вони привласнили більше 5,3 млн гривень бюджетних коштів, що призначалися для загиблих та зниклих безвісти українських військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у п'ятницю, 30 січня.

Читайте також:

Схема з бюджетними коштами

Як встановило слідство, організатором схеми з виплатами є службовець фінансово-економічного підрозділу, що працював в одному з правоохоронних органів спецпризначення. Він мав доступ до бухгалтерської системи, нараховуючи кошти на рахунки шістьох його спільників.

Таким чином, гроші надходили до "начальника відділу, коменданта та його заступника, керівника іншого підрозділу з заступником, а також водія. Організатор використав персональні дані двох військовослужбовців: у документах виплати оформлювали як такі, що нібито призначалися загиблому та безвісти зниклому військовослужбовцям", — зазначають у прокуратурі.

У звітах про використання грошей злочинець вказував, що зниклий та загиблий воїни ЗСУ є нібито чинними військовими. Розпорядження на переказ коштів до банківських установ оформлювалося тим часом на його спільників. 

"З листопада 2024 року по квітень 2025 року учасники схеми перевели у готівку та розподілили між собою понад 5,3 млн грн. Організатор забрав собі 3 млн грн, а решту розділили інші учасники групи. Під час досудового розслідування обвинувачені практично в повному обсязі відшкодували державі завдані збитки", — додали в прокуратурі.

Їх дії передбачають до 12 років позбавлення волі, конфіскацію майна та трирічну заборону обіймати певні посади.

Нагадаємо, що посадовців київської мерії та керівників комунальних служб підозрюють у розкраданні 4,5 мільйона гривень. Ці кошти були виділені на реконструкцію вулиці Кирилівської. 

Раніше ми також інформували, що екснардеп України самовільно зайняв земельну ділянку біля Дніпра. Йому оголошено підозру.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
