На Львівщині судитимуть сімох осіб за привласнення коштів військових

Працівники Львівської спеціалізованої прокуратури направили до суду справу щодо семи осіб. За інформацією слідства, вони привласнили більше 5,3 млн гривень бюджетних коштів, що призначалися для загиблих та зниклих безвісти українських військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у п'ятницю, 30 січня.

Схема з бюджетними коштами

Як встановило слідство, організатором схеми з виплатами є службовець фінансово-економічного підрозділу, що працював в одному з правоохоронних органів спецпризначення. Він мав доступ до бухгалтерської системи, нараховуючи кошти на рахунки шістьох його спільників.

Таким чином, гроші надходили до "начальника відділу, коменданта та його заступника, керівника іншого підрозділу з заступником, а також водія. Організатор використав персональні дані двох військовослужбовців: у документах виплати оформлювали як такі, що нібито призначалися загиблому та безвісти зниклому військовослужбовцям", — зазначають у прокуратурі.

У звітах про використання грошей злочинець вказував, що зниклий та загиблий воїни ЗСУ є нібито чинними військовими. Розпорядження на переказ коштів до банківських установ оформлювалося тим часом на його спільників.

"З листопада 2024 року по квітень 2025 року учасники схеми перевели у готівку та розподілили між собою понад 5,3 млн грн. Організатор забрав собі 3 млн грн, а решту розділили інші учасники групи. Під час досудового розслідування обвинувачені практично в повному обсязі відшкодували державі завдані збитки", — додали в прокуратурі.

Їх дії передбачають до 12 років позбавлення волі, конфіскацію майна та трирічну заборону обіймати певні посади.

