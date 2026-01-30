Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов На Львовщине группа лиц присвоила 5 млн грн военных выплат

На Львовщине группа лиц присвоила 5 млн грн военных выплат

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 15:27
На Львовщине будут судить семерых человек за присвоение средств военных
Задержание преступной группы. Фото: Офис Генерального прокурора/Telegram

Работники Львовской специализированной прокуратуры направили в суд дело в отношении семи человек. По информации следствия, они присвоили более 5,3 млн гривен бюджетных средств, предназначавшихся для погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу, 30 января.

Реклама
Читайте также:

Схема с бюджетными средствами

Как установило следствие, организатором схемы с выплатами является служащий финансово-экономического подразделения, работавший в одном из правоохранительных органов спецназначения. Он имел доступ к бухгалтерской системе, начисляя средства на счета шестерых его сообщников.

Таким образом, деньги поступали к "начальнику отдела, коменданту и его заместителю, руководителю другого подразделения с заместителем, а также водителю. Организатор использовал персональные данные двух военнослужащих: в документах выплаты оформляли как якобы предназначавшиеся погибшему и без вести пропавшему военнослужащим", — отмечает прокуратура.

В отчетах об использовании денег преступник указывал, что пропавший и погибший воины ВСУ являются якобы действующими военными. Распоряжение на перевод средств в банковские учреждения оформлялось тем временем на его сообщников.

"С ноября 2024 года по апрель 2025 года участники схемы обналичили и распределили между собой более 5,3 млн грн. Организатор забрал себе 3 млн грн, а остальные разделили другие участники группы. Во время досудебного расследования обвиняемые практически в полном объеме возместили государству нанесенный ущерб", — добавляет прокуратура.

Их действия предусматривают до 12 лет лишения свободы, конфискацию имущества и трехлетний запрет занимать определенные должности.

Напомним, что должностных лиц киевской мэрии и руководителей коммунальных служб подозревают в хищении 4,5 миллиона гривен. Эти средства были выделены на реконструкцию улицы Кирилловской.

Ранее мы также информировали, что экс-нардеп Украины самовольно занял земельный участок возле Днепра. Ему объявлено подозрение.

суд выплаты Львовская область Офис генерального прокурора прокуратура
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации