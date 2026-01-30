На Львовщине будут судить семерых человек за присвоение средств военных

Задержание преступной группы. Фото: Офис Генерального прокурора/Telegram

Работники Львовской специализированной прокуратуры направили в суд дело в отношении семи человек. По информации следствия, они присвоили более 5,3 млн гривен бюджетных средств, предназначавшихся для погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу, 30 января.

Схема с бюджетными средствами

Как установило следствие, организатором схемы с выплатами является служащий финансово-экономического подразделения, работавший в одном из правоохранительных органов спецназначения. Он имел доступ к бухгалтерской системе, начисляя средства на счета шестерых его сообщников.

Таким образом, деньги поступали к "начальнику отдела, коменданту и его заместителю, руководителю другого подразделения с заместителем, а также водителю. Организатор использовал персональные данные двух военнослужащих: в документах выплаты оформляли как якобы предназначавшиеся погибшему и без вести пропавшему военнослужащим", — отмечает прокуратура.

В отчетах об использовании денег преступник указывал, что пропавший и погибший воины ВСУ являются якобы действующими военными. Распоряжение на перевод средств в банковские учреждения оформлялось тем временем на его сообщников.

"С ноября 2024 года по апрель 2025 года участники схемы обналичили и распределили между собой более 5,3 млн грн. Организатор забрал себе 3 млн грн, а остальные разделили другие участники группы. Во время досудебного расследования обвиняемые практически в полном объеме возместили государству нанесенный ущерб", — добавляет прокуратура.

Их действия предусматривают до 12 лет лишения свободы, конфискацию имущества и трехлетний запрет занимать определенные должности.

