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На Львівщині є понад 400 офіційних мільйонерів

19 липня 2023 15:51
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині є понад 400 офіційних мільйонерів
Гроші в шухляді. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині 431 особа станом на липень цього року задекларувала дохід у сумі понад 1 млн гривень. До слова, минулого року у Львівській області 386 громадян зареєстрували свій дохід у понад мільйон гривень. 

Про це інформує головне управління у Львівській області.

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Деталі 

"Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що 431 громадянин задекларував дохід у сумі більше 1 млн грн та визначив податкові зобов’язання з ПДФО — 159,9 млн гривень і ВЗ — 24,8 млн гривень", —  йдеться в повідомленні.

У податковій зазначили, що порівняно з минулим роком ПДФО на 127,5 млн гривень більше і військового збору — більше на 19,9 млн гривень більше.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Україні набрав чинності механізм застосування загального стандарту звітності CRS. Автоматичний обмін фінансовою інформацією запроваджує процедури та норми, необхідні для виконання банками вимог щодо збору відомостей про підзвітні рахунки громадян.

Також ми повідомляли про необхідність вчасної сплати Єдиного соціального внеску. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.

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