На Львовщине более 400 официальных миллионеров
На Львовщине 431 человек по состоянию на июль этого года задекларировал доход в сумме более 1 млн гривен. К слову, в прошлом году во Львовской области 386 граждан зарегистрировали свой доход более миллиона гривен.
Об этом информирует главное управление во Львовской области.
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"Главное управление ГНС во Львовской области информирует, что 431 гражданин задекларировал доход в сумме более 1 млн грн и определил налоговые обязательства по НДФЛ — 159,9 млн гривен и ВЗ — 24,8 млн гривен", — говорится в сообщении.
В налоговой отметили, что по сравнению с прошлым годом НДФЛ на 127,5 млн гривен больше и военного сбора — больше на 19,9 млн гривен больше.
Напомним, мы ранее писали, что в Украине вступил в силу механизм применения общего стандарта отчетности CRS. Автоматический обмен финансовой информацией вводит процедуры и нормы, необходимые для выполнения банками требований сбора сведений о подотчетных счетах граждан.
Также мы сообщали о необходимости своевременной уплаты Единого социального взноса. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.