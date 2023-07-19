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На Львовщине более 400 официальных миллионеров

19 июля 2023 15:51
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Марта Байдака
Журналист
На Львовщине более 400 официальных миллионеров
Деньги в ящике. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На Львовщине 431 человек по состоянию на июль этого года задекларировал доход в сумме более 1 млн гривен. К слову, в прошлом году во Львовской области 386 граждан зарегистрировали свой доход более миллиона гривен.

Об этом информирует главное управление во Львовской области.

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"Главное управление ГНС во Львовской области информирует, что 431 гражданин задекларировал доход в сумме более 1 млн грн и определил налоговые обязательства по НДФЛ — 159,9 млн гривен и ВЗ — 24,8 млн гривен", — говорится в сообщении.

В налоговой отметили, что по сравнению с прошлым годом НДФЛ на 127,5 млн гривен больше и военного сбора — больше на 19,9 млн гривен больше.

Напомним, мы ранее писали, что в Украине вступил в силу механизм применения общего стандарта отчетности CRS. Автоматический обмен финансовой информацией вводит процедуры и нормы, необходимые для выполнения банками требований сбора сведений о подотчетных счетах граждан.

Также мы сообщали о необходимости своевременной уплаты Единого социального взноса. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.

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