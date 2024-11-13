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На Львівщині іноземка дала хабар прикордоннику — вирок суду

13 листопада 2024 11:31
Ольга Антоновська - редактор
Хабар прикордонникам — суд на Львівщині виніс вирок іноземці
Судова зала. Фото: Державна судова адміністрація в Волинській області
Ольга Антоновська - редактор

На пункті пропуску у Львівській області громадянка Казахстану намагалась підкупити прикордонників. Жінка запропонувала начальнику групи інспекторів 50 євро для безперешкодного перетину кордону. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Іноземка під час виїзду з України на пункті пропуску "Долгобичів-Угринів" запропонувала прикордоннику неправомірну вигоду у розмірі 50 євро. Жінка розраховувала, що це допоможе їй безперешкодно виїхати за межі країни.

Під час досудового розслідування громадянка Казахстану повністю визнала свою вину в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні. Жінка щиро розкаялася та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.

Відповідно до змісту угоди, прокурор та обвинувачена дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 1 ст. 369 КК України. Також зазначили, що покарання має бути у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 17 тисяч гривень.

Рішення суду

Суд вирішив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Яворівського відділу Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та обвинуваченою.

Жінку визнали винною за ч. 1 ст. 369 КК України та призначили їй узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Кошти, які обвинувачена пропонувала прикордонникам суд вирішив конфіскувати.

Нагадаємо, правоохоронці затримали на хабарі посадовицю Центральної медико-соціальної експертної комісії. Вона допомагала отримати чоловікам інвалідність.

На Одещині патрульний зупинив автомобіль військовослужбовця та вимагав в нього хабар. Справу розглянув суд.

суд Львівська область хабар судові рішення прикордонники кордон

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