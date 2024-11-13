Взятка пограничникам — суд во Львовской области вынес приговор иностранцы

На Львовщине иностранка дала взятку пограничнику — приговор суда
На пункте пропуска во Львовской области гражданка Казахстана пыталась подкупить пограничников. Женщина предложила начальнику группы инспекторов 50 евро для беспрепятственного пересечения границы.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Иностранка при выезде из Украины на пункте пропуска "Долгобычев-Угринов" предложила пограничнику неправомерную выгоду в размере 50 евро. Женщина рассчитывала, что это поможет ей беспрепятственно уехать за пределы страны.
В ходе досудебного расследования гражданка Казахстана полностью признала свою вину в инкриминируемом ей уголовном преступлении. Женщина искренне раскаялась и заключила соглашение о признании виновности прокурора.
Прокурор и обвиняемая пришли к соглашению о правовой квалификации действий обвиняемой по ч. 1 ст. 369 УК Украины. Также отметили, что наказание должно быть в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.
Решение суда
Суд решил утвердить соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Яворивского отдела Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона и обвиняемой.
Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 369 УК Украины и назначили ей согласованное сторонами наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Средства, которые обвиняемая предлагала пограничникам, суд решил конфисковать.
Напомним, правоохранители задержали на взятке должностное лицо Центральной медико-социальной экспертной комиссии. Женщина помогала получить мужчинам инвалидность.
В Одесской области патрульный остановил автомобиль военнослужащего и требовал у него взятку. Дело рассмотрел суд.
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