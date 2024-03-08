На Львівщині комунальне підприємство здійснило фіктивну закупівлю сміттєвоза — подробиці

Сміттєвоз. Ілюстративне фото: rivne1

У Червонограді Львівської області одне із комунальних підприємств уклало договір з товариством з обмеженою відповідальністю про закупівлю сміттєвої машини. Виявилося, що ніякої техніки не було придбано, а договір — не виконано.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура у Telegram в п'ятницю, 8 березня.

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Колишній директор комунального підприємства та директор товариства склали та підписали неправдивий акт приймання-передачі товару в договорі.

Правоохоронці встановили, що сміттєвий вантажний автомобіль так і не поставили, а отже, компанії було безпідставно перераховано понад 500 тис. гривень.

Щодо зловмисників склали обвинувальні акти за фактами заволодіння чужим майном та службового підроблення, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Акти направили до суду, а на майно чоловіків наклали арешт.

Скриншот допису Львівської обласної прокуратури

Нагадаємо, колишні посадовці банку "Аркада" вивели майже пів мільярда гривень з рахунків вкладників. Столична поліція повідомила їм про підозру.

Також ми писали, що правоохоронці оголосили про підозру дев'яти членам організованої групи, яких викрили на заволодінні коштів Укрзалізниці.