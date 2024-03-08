На Львовщине коммунальное предприятие осуществило фиктивную закупку мусоровоза — подробности

Мусоровоз. Иллюстративное фото: rivne1

В Червонограде Львовской области одно из коммунальных предприятий заключило договор с обществом с ограниченной ответственностью о закупке мусорной машины. Оказалось, что никакая техника не была приобретена, а договор — не выполнен.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура в Telegram в пятницу, 8 марта.

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Бывший директор коммунального предприятия и директор общества составили и подписали ложный акт приема-передачи товара в договоре.

Правоохранители установили, что мусорный грузовой автомобиль так и не поставили, а значит, компании было безосновательно перечислено более 500 тыс. гривен.

В отношении злоумышленников составили обвинительные акты по фактам завладения чужим имуществом и служебного подлога, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Акты направили в суд, а на имущество мужчин наложили арест.

Скриншот поста Львовской областной прокуратуры

Напомним, бывшие чиновники банка "Аркада" вывели почти полмиллиарда гривен со счетов вкладчиков. Столичная полиция сообщила им о подозрении.

Также мы писали, что правоохранители объявили о подозрении девяти членам организованной группы, разоблаченных на завладении средств Укрзализныци.