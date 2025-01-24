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На Львівщині курсантка допомагала ФСБ і готувала удар по казармах

24 січня 2025 18:30
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Курсантка військового інституту хотіла навести російські ракети на казарму одногрупників — СБУ затримала її на Львівщині
Спецслужби затримали зрадницю. Фото: СБУ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Львівській області курсантка військового інституту працювала на російські спецслужби і готувала ракетний удар по казармах своїх одногрупників. Втекти за кордон зрадниці не вдалося.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) в п'ятницю, 24 січня.

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За матеріалами слідства, дівчина працювала на росіян за винагороду, яку їй пообіцяли виплатити.

"Найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм військового інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область. Зрадниця збиралася передати ФСБ геолокації службових будівель вишу, в яких перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники", — йдеться у повідомленні.

Курсантка працювала на ФСБ
Зрадниця передає геолокацію інституту та будівель. Фото: СБУ

У СБУ додали, що дівчина після передачі координат мала самостійно залишити територію інституту напередодні ворожого обстрілу.

"Потім ФСБ повинна була здійснити "евакуацію" своєї агентки з України на територію РФ, зокрема, транзитом через треті країни", — зазначили у спецслужбі.

Курсанка війського інституту у Львівській області готувала удар по казармах
Посіпака росіян відправила карти ФСБ. Фото: СБУ

Повідомляється, що військова контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадницю і поетапно задокументувала її злочини.

"Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення місць навчання та проживання курсантів українського вишу. На фінальному етапі спецоперації СБУ затримала зловмисницю, коли вона намагалася передати координати "цілей" ФСБ і після цього втекти за межі військового інституту. На місці затримання в агентки вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога", — розповідають у Службі безпеки.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за статтею державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Дівчині загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

А в Одесі перед судом постануть жінки-зрадниці, які співпрацювали з ворогом. Вони збирали та передавали росіянам дані про лікарні, де перебувають поранені військові, а також фотографували позиції ППО в області.

Також ми писали, що СБУ затримала співробітницю Укрзалізниці, яка передавала росіянам дані про пересування українських військових. Встановлено, що вона співпрацювала з ворогом через свого чоловіка, який воює на боці РФ.

СБУ Львівська область ФСБ держзрада військові інститут

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